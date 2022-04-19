В Лисичанске мужчина убил полицейского и ранил еще двоих во время извлечения гранаты
В Лисичанске во время извлечения взрывного устройства местный житель убил полицейского и ранил еще двоих. Злоумышленник скрылся с места происшествия
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительной информации, 18 апреля в Лисичанске происходило изъятие представителями терробороны совместно с сотрудниками ГУ ЧП в Луганской области гранаты у местного жителя.
В ходе столкновения мужчина бросил взрывное устройство в сторону полицейских, после чего завладел служебным автоматом.
В результате взрыва был смертельно ранен оперуполномоченный Северодонецкого районного управления полиции.
Кроме того, ранения получили еще двое полицейских. У первого – множественные осколочные повреждения левой руки. У второго – огнестрельное осколочное ранение лица.
Злоумышленник скрылся с места происшествия.
В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.
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