В Лисичанске мужчина убил полицейского и ранил еще двоих во время извлечения гранаты

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительной информации, 18 апреля в Лисичанске происходило изъятие представителями терробороны совместно с сотрудниками ГУ ЧП в Луганской области гранаты у местного жителя.

В ходе столкновения мужчина бросил взрывное устройство в сторону полицейских, после чего завладел служебным автоматом.

В результате взрыва был смертельно ранен оперуполномоченный Северодонецкого районного управления полиции.

Кроме того, ранения получили еще двое полицейских. У первого – множественные осколочные повреждения левой руки. У второго – огнестрельное осколочное ранение лица.

Злоумышленник скрылся с места происшествия.

В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.



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