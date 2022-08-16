В Лисичанске ликвидировано около 100 "нерядовых" оккупантов, - Гайдай
В результате взрыва в оккупированном Лисичанске погибли около 100 российских военных
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Лисичанске почти сотня "кульков" нерядовых солдат 2-го армейского корпуса. Хорошая тенденция – Попасная, Лисичанск… продолжение следует. В Лисичанске сегодня была "бавовна". Я думаю, что нас еще порадуют информацией об около 100 погибших нерядовых солдат 2-го АК РФ. Это уже не вагнеровцы, это уже регулярная армия РФ. По вагнеровцам больше сотни, произошедшее сегодня (взрыв в Лисичанске, - ред.) – почти 100", - добавил глава ОВА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 39.91
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное