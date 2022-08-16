Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В Лисичанске почти сотня "кульков" нерядовых солдат 2-го армейского корпуса. Хорошая тенденция – Попасная, Лисичанск… продолжение следует. В Лисичанске сегодня была "бавовна". Я думаю, что нас еще порадуют информацией об около 100 погибших нерядовых солдат 2-го АК РФ. Это уже не вагнеровцы, это уже регулярная армия РФ. По вагнеровцам больше сотни, произошедшее сегодня (взрыв в Лисичанске, - ред.) – почти 100", - добавил глава ОВА.

Напомним, Вооруженные силы Украины попали по базе ЧВК Вагнера в Попасной 14 августа.

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