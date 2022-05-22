В Лисичанске Красный Крест открыл медпункт
В Лисичанске Луганской области Красный Крест обустроил медпункт, где осматривают, консультируют людей и выдают им лекарства
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .
"Красный Крест Украины обустроил временный медицинский пункт в Лисичанске", - подчеркнул он.
В защищенном подвальном помещении врач и медсестра, являющиеся волонтерами Красного Креста Украины, принимают пациентов. Они осматривают, консультируют людей и выдают им жизненно важное лекарство, полученное с гуманитарным грузом.
"В Лисичанске в результате длительных обстрелов повреждено много медицинских учреждений. Люди, скрывающиеся в бомбоубежищах, не имеют быстрого доступа к медицинским услугам. Сверхтяжелые условия проживания в укрытиях, обострение хронических болезней и появление новых заболеваний опасны для здоровья. Поэтому волонтеры Лисичанской городской организации Красного Креста Украины и решили организовать этот временный медицинский пункт", - рассказала председатель Общества Красного Креста Украины в Луганской области Ольга Кудаева.
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