Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .

"Красный Крест Украины обустроил временный медицинский пункт в Лисичанске", - подчеркнул он.

В защищенном подвальном помещении врач и медсестра, являющиеся волонтерами Красного Креста Украины, принимают пациентов. Они осматривают, консультируют людей и выдают им жизненно важное лекарство, полученное с гуманитарным грузом.

"В Лисичанске в результате длительных обстрелов повреждено много медицинских учреждений. Люди, скрывающиеся в бомбоубежищах, не имеют быстрого доступа к медицинским услугам. Сверхтяжелые условия проживания в укрытиях, обострение хронических болезней и появление новых заболеваний опасны для здоровья. Поэтому волонтеры Лисичанской городской организации Красного Креста Украины и решили организовать этот временный медицинский пункт", - рассказала председатель Общества Красного Креста Украины в Луганской области Ольга Кудаева.

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