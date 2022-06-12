Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграме.

"Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок", – написал он.

Лисичанск каждый день получает гуманитарные грузы, а оттуда их машиной забирают по другим населенным пунктам области, отметил Гайдай.

Хотя угрозы окружения украинских войск на Луганщине нет, продолжаются тяжелые бои, в частности - в Горной громаде.

Описывая ситуацию в Северодонецке, Гайдай отметил: Россия уничтожила два из трех мостов, ведущих в город.

"Третий – целый день под обстрелами, он старый и критически аварийный, грузовики им передвигаться не могут – большой риск обвала. В случае разрушения этого путепровода – областной центр будет отрезан", – указал Гайдай.

Он добавил, что эвакуации из Северодонецка нет.

"Учитывая последние события, единственный вариант выхода из города - это пешком уцелевшим мостом, потому что автобусы не проедут - но это крайне опасно. Мы прорабатываем возможность эвакуации из областного центра с Ириной Верещук. Надеемся, что организованный выход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности", - пояснил глава ОВА.

Он также указал, что на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети.

"Иногда военным удается кого-то эвакуировать", – отметил Гайдай.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении основные усилия Россия сосредотачивается на Северодонецком и Бахмутском направлениях.