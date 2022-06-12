В Лисичанске из-за вражеских обстрелов погиб 6-летний ребенок
Угрозы окружения ВСУ в Луганской области нет, но обстрелы продолжаются, 12 июня от них в Лисичанске погиб ребенок
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграме.
"Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок", – написал он.
Лисичанск каждый день получает гуманитарные грузы, а оттуда их машиной забирают по другим населенным пунктам области, отметил Гайдай.
Хотя угрозы окружения украинских войск на Луганщине нет, продолжаются тяжелые бои, в частности - в Горной громаде.
Описывая ситуацию в Северодонецке, Гайдай отметил: Россия уничтожила два из трех мостов, ведущих в город.
"Третий – целый день под обстрелами, он старый и критически аварийный, грузовики им передвигаться не могут – большой риск обвала. В случае разрушения этого путепровода – областной центр будет отрезан", – указал Гайдай.
Он добавил, что эвакуации из Северодонецка нет.
"Учитывая последние события, единственный вариант выхода из города - это пешком уцелевшим мостом, потому что автобусы не проедут - но это крайне опасно. Мы прорабатываем возможность эвакуации из областного центра с Ириной Верещук. Надеемся, что организованный выход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности", - пояснил глава ОВА.
Он также указал, что на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети.
"Иногда военным удается кого-то эвакуировать", – отметил Гайдай.
- Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении основные усилия Россия сосредотачивается на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное