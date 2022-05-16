В Лисичанске частично восстановили связь и свет, газа хватит на 2 месяца
В Луганской области частично восстановили мобильную связь и электроэнергию, запасов природного газа хватит еще на 2 месяца. Впрочем, по всей области отсутствует водоснабжение
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Сообщается, что на территории города Лисичанск на Луганщине частично восстановлена мобильная связь, которая отсутствовала более недели. Также в некоторых районах удалось восстановить электроэнергию.
Гайдай также отмечает, что в области обеспечено газом 5 населенных пунктов. Три из них полностью, еще два – частично. Это 21375 абонентов.
"Впрочем, есть серьезные повреждения на магистральных газопроводах и распределительных станциях в Донецкой области. Некоторые из них перекрыты. Газа, остающегося в трубах и хранилищах, хватит жителям нашего региона в текущих условиях безопасности где-то на два месяца", - сообщает глава ОГА.
Централизованное водоснабжение отсутствует по всей Луганской области.
Отмечается, что 15 мая спасатели развезли для нужд населения 40 тонн воды.
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