Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Сообщается, что на территории города Лисичанск на Луганщине частично восстановлена мобильная связь, которая отсутствовала более недели. Также в некоторых районах удалось восстановить электроэнергию.

Гайдай также отмечает, что в области обеспечено газом 5 населенных пунктов. Три из них полностью, еще два – частично. Это 21375 абонентов.

"Впрочем, есть серьезные повреждения на магистральных газопроводах и распределительных станциях в Донецкой области. Некоторые из них перекрыты. Газа, остающегося в трубах и хранилищах, хватит жителям нашего региона в текущих условиях безопасности где-то на два месяца", - сообщает глава ОГА.

Централизованное водоснабжение отсутствует по всей Луганской области.

Отмечается, что 15 мая спасатели развезли для нужд населения 40 тонн воды.

Волонтеры "Укрпочты" доставили около 80 пенсий жителям Северодонецка и Лисичанская, а также медицинское оборудование для украинских военных