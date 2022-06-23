В Лисичанск доставили гумпомощь и эвакуировали оттуда 22 человека

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Напомним, 23 июня Институт исследования войны (ISW) сообщил, что оккупанты в ближайшие дни могут захватить Лисичанск.

Генеральный штаб ВСУ информировал о наступлении рашистов с целью оцепить наши войска в районе Лисичанска.

"Сегодня луганские спасатели доставили из Бахмута для жителей Лисичанска 4,5 тонн продуктовых наборов и питьевой воды от областной военной администрации и Красного Креста. Из Лисичанска в безопасное место сотрудники ГСЧС эвакуировали 22 граждан, в том числе трех человек с ограниченными возможностями", - написал Качи.