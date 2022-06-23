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В Лисичанск доставили гумпомощь и эвакуировали оттуда 22 человека
Из Лисичанска эвакуировали 22 граждан, среди них – людей с ограниченными возможностями
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай."Сегодня луганские спасатели доставили из Бахмута для жителей Лисичанска 4,5 тонн продуктовых наборов и питьевой воды от областной военной администрации и Красного Креста. Из Лисичанска в безопасное место сотрудники ГСЧС эвакуировали 22 граждан, в том числе трех человек с ограниченными возможностями", - написал Качи.
- Напомним, 23 июня Институт исследования войны (ISW) сообщил, что оккупанты в ближайшие дни могут захватить Лисичанск.
- Генеральный штаб ВСУ информировал о наступлении рашистов с целью оцепить наши войска в районе Лисичанска.
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