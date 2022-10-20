В Лимане завершена эксгумация на крупнейших захоронениях: обнаружено 146 тел

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Полицейские завершили следственные действия на кладбище в Лимане, где после освобождения от российского агрессора были обнаружены два массовых захоронения. В одной локации были похоронены гражданские, в другой – украинские защитники. Убитых закапывали в траншеях, часть могил – безымянные. В результате масштабной работы, которая длилась более двух недель, следователи изъяли тела 146 человек", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в Лимане обнаружено 25 стихийных захоронений, там работают следственно-оперативные группы. В общей сложности в освобожденных населенных пунктах области таких захоронений обнаружено уже 58. Полиция ежедневно получает от жителей новые сообщения о похороненных людях. Однако к части из этих могил из-за активных боевых действий доступа пока нет.

В настоящее время на освобожденных территориях северного Донбасса эксгумированы 166 тел, среди них пять детей. Среди эксгумированных цивильных граждан 85 – мужчины, 66 – женщины, 5 детей, пол еще 10 человек не установлен.

В полиции отметили, что впереди самое сложное – установить личность и причины смерти каждого погибшего. По предварительным данным, люди погибли от минно-взрывных и осколочных ранений в результате российских обстрелов, а также по естественным причинам. Имеются тела с признаками насильственной смерти. Количество лиц, казненных российскими солдатами, будет обнародовано по окончании всех экспертиз.

Полиция Донетчины обращается к родственникам лиц, погибших во время захвата россиянами Лиманской громады, с просьбой сдать биологические образцы для ДНК-экспертизы. Это можно сделать в ближайшем отделении полиции.

Напомним, Зеленский 2 октября сообщил, что город Лиман на Донетчине полностью зачищен от оккупантов.

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