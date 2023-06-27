В Лимане задержан инженер электросетей, который обесточил гражданских и подал энергию оккупантам
Служба безопасности Украины задержала бывшего мастера электросетей, обесточившего гражданское население региона и перенаправившего электроэнергию на нужды оккупантов
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Бывший мастер электрических сетей в Лимане во время оккупации города согласился сотрудничать с россиянами. За это его назначили "главным инженером" в созданной агрессором "региональной энергоснабжающей компании РФ".
В должности коллаборант организовал подачу тока в оккупационную администрацию, местные "отделы милиции "ДНР" и "военную комендатуру" РФ. Также он обеспечивал бесперебойное энергоснабжение зданий, в которых расквартировались российские военные, оставив дома местных жителей без электроэнергии.
Кроме того, мужчина записывал для прокремлевских телеграмм-каналов собственные видеокомментарии, где восхвалял российский оккупационный режим.
После освобождения Лимана мужчина хотел залечь на дно и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Он находится под стражей.
- 21 июня СБУ задержала должностного лица Укрэнерго, который планировал помочь РФ обесточить 5 областей Украины. Российская спецслужба завербовала мужчину еще до начала полномасштабного вторжения.
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