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В Лимане задержан инженер электросетей, который обесточил гражданских и подал энергию оккупантам

27 июня, 2023 вторник
14:36
Война с Россией

Служба безопасности Украины задержала бывшего мастера электросетей, обесточившего гражданское население региона и перенаправившего электроэнергию на нужды оккупантов

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Бывший мастер электрических сетей в Лимане во время оккупации города согласился сотрудничать с россиянами. За это его назначили "главным инженером" в созданной агрессором "региональной энергоснабжающей компании РФ".

В должности коллаборант организовал подачу тока в оккупационную администрацию, местные "отделы милиции "ДНР" и "военную комендатуру" РФ. Также он обеспечивал бесперебойное энергоснабжение зданий, в которых расквартировались российские военные, оставив дома местных жителей без электроэнергии.

Кроме того, мужчина записывал для прокремлевских телеграмм-каналов собственные видеокомментарии, где восхвалял российский оккупационный режим.

После освобождения Лимана мужчина хотел залечь на дно и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Он находится под стражей.

  • 21 июня СБУ задержала должностного лица Укрэнерго, который планировал помочь РФ обесточить 5 областей Украины. Российская спецслужба завербовала мужчину еще до начала полномасштабного вторжения.
Криминал
Донетчина
оккупированные территории
коллаборанти
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