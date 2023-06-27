Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Бывший мастер электрических сетей в Лимане во время оккупации города согласился сотрудничать с россиянами. За это его назначили "главным инженером" в созданной агрессором "региональной энергоснабжающей компании РФ".

В должности коллаборант организовал подачу тока в оккупационную администрацию, местные "отделы милиции "ДНР" и "военную комендатуру" РФ. Также он обеспечивал бесперебойное энергоснабжение зданий, в которых расквартировались российские военные, оставив дома местных жителей без электроэнергии.

Кроме того, мужчина записывал для прокремлевских телеграмм-каналов собственные видеокомментарии, где восхвалял российский оккупационный режим.

После освобождения Лимана мужчина хотел залечь на дно и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Он находится под стражей.