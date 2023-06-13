В Лимане задержали руководителя филиала "Донбассгаз "ДНР", обогревавшего казармы окупантов
СБУ задержала коллаборанта, который обогревал окупантов и оставлял без тепла жителей Лимана. Мужчина был руководителем местного филиала "Донбассгаз "ДНР"
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Приспешником врага оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане.
Когда город был временно оккупирован, он поддержал российских захватчиков и согласился на сотрудничество. Мужчину назначили руководителем созданного агрессором местного филиала "Донбассгаз "ДНР".
"После "назначения", он сразу приступил к организации обогрева захваченных зданий, где были "расквартированы" оккупационные группировки РФ", - пишет пресс-служба.
Злоумышленник оставил без тепла жилища местных жителей Лимана.
После освобождения города тот пытался скрыться из города в временно оккупированный Енакиево, однако правоохранители задержали его.
Фигуранту сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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