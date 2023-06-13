Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Приспешником врага оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане.

Когда город был временно оккупирован, он поддержал российских захватчиков и согласился на сотрудничество. Мужчину назначили руководителем созданного агрессором местного филиала "Донбассгаз "ДНР".

"После "назначения", он сразу приступил к организации обогрева захваченных зданий, где были "расквартированы" оккупационные группировки РФ", - пишет пресс-служба.

Злоумышленник оставил без тепла жилища местных жителей Лимана.

После освобождения города тот пытался скрыться из города в временно оккупированный Енакиево, однако правоохранители задержали его.

Фигуранту сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения.