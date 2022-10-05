В Лимане, Святогорске и Яровой в Донецкой области возобновили выплату пенсий

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня в Лимане, Святогорске и Яровой Донецкой области добавился еще один признак возвращения нормальной жизни - мы возобновили там выплату пенсий. Выдаем и продуктовые наборы, гуманитарную помощь. Возвращение украинского флага означает, что и для Донбасса, и для всех других территорий, которые были временно оккупированные Россией, снова становится возможной спокойная и социально обеспеченная жизнь", - сообщил в вечернем обращении Зеленский.

Через сутки, 5 октября, в Херсонской области украинские защитники деоккупировали населенные пункты: Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку.

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