В Лимане СБУ разоблачила девять коллаборантов и нашла схрон с оружием

Об этом СБУ сообщает в telegram.

"В результате оперативных действий в прифронтовом Лимане задержаны девять местных жителей, которые добровольно пошли на сотрудничество с врагом", - говорится в сообщении.

Среди них – 38-летний житель города, который передавал россиянам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории района. Коммуникацию с агрессором поддерживал из-за запретной в Украине соцсети "Одноклассники".

Также задержан бывший командир караула Лиманского центра безопасности граждан. В июле прошлого года он согласился возглавить созданную захватчиками местную "пожарно-спасательную часть МЧС ДНР".

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Вместе с этим, разоблачены еще три коллаборанта, которые после захвата города согласились на сотрудничество с агрессором.

Также сообщается, что двоих из них назначили на "должности" в "отдел внутренней политики и взаимодействия со СМИ" и "отдел земельных отношений", а еще один ˗ стал "охранником горсовета".

В настоящее время им доложено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Еще четверо злоумышленников распространяли в запрещенных соцсетях призывы в поддержку оккупантов, а также сообщения, в которых оправдывали военные преступления рашистов.

Кроме того, в ходе комплексных мер сотрудники Службы безопасности обнаружили схрон с российским оружием и боеприпасами.

Из обустроенного в заброшенном частном здании тайника обнаружено:

реактивный пехотный огнемет "Джмиль",

гранаты Ф-1 и РДГ-2, впали в боевые гранаты,

20 взрывателей,

30-мм реактивный сигнальный патрон,

наземный сигнальный патрон,

150 патронов к стрелковому оружию.

По всем разоблаченным фактам незаконной деятельности продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.