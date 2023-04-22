В Лимане СБУ разоблачила девять коллаборантов и нашла схрон с оружием
В Лимане Донецкой области во время стабилизационных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила девять вражеских приспешников и обнаружила схрон с российским вооружением
Об этом СБУ сообщает в telegram.
"В результате оперативных действий в прифронтовом Лимане задержаны девять местных жителей, которые добровольно пошли на сотрудничество с врагом", - говорится в сообщении.
Среди них – 38-летний житель города, который передавал россиянам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории района. Коммуникацию с агрессором поддерживал из-за запретной в Украине соцсети "Одноклассники".
Также задержан бывший командир караула Лиманского центра безопасности граждан. В июле прошлого года он согласился возглавить созданную захватчиками местную "пожарно-спасательную часть МЧС ДНР".
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Вместе с этим, разоблачены еще три коллаборанта, которые после захвата города согласились на сотрудничество с агрессором.
Также сообщается, что двоих из них назначили на "должности" в "отдел внутренней политики и взаимодействия со СМИ" и "отдел земельных отношений", а еще один ˗ стал "охранником горсовета".
В настоящее время им доложено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Еще четверо злоумышленников распространяли в запрещенных соцсетях призывы в поддержку оккупантов, а также сообщения, в которых оправдывали военные преступления рашистов.
Кроме того, в ходе комплексных мер сотрудники Службы безопасности обнаружили схрон с российским оружием и боеприпасами.
Из обустроенного в заброшенном частном здании тайника обнаружено:
- реактивный пехотный огнемет "Джмиль",
- гранаты Ф-1 и РДГ-2, впали в боевые гранаты,
- 20 взрывателей,
- 30-мм реактивный сигнальный патрон,
- наземный сигнальный патрон,
- 150 патронов к стрелковому оружию.
По всем разоблаченным фактам незаконной деятельности продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
- 18 апреля СБУ сообщила о подозрении оккупационному руководителю Запорожской АЭС, отсоединившему станцию от энергосистемы Украины.
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