Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона, передает Еспресо.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы после того, как украинские войска деоккупировали эти территории.

По словам Кириленко, более чем на 90% разрушен жилой сектор в Святогорске и Лимане. Особенно пострадали частные дома.

"Представители власти ежедневно находятся в деоккупированных населенных пунктах, чтобы контролировать восстановительные работы. На сегодняшний день оценивается ситуация, чтобы выяснить, как эти громады войдут в зимний период", - сказал глава области.

На утро 18 октября в Краматорском районе Донбасса в целом эксгумировали тела 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя. Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлен. А в деоккупированном Лимане в Донецкой области полицейские эксгумировали тела пятерых детей, погибших в результате российских обстрелов.

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