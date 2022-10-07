В Лимане и Святогорске начали процесс эксгумации и перезахоронения погибших и умерших во время оккупации
В Лимане правоохранители исследуют два места захоронения и вскоре приступят к процессу эксгумации
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Пока известно о двух местах захоронения в Лимане. В одном из них – около двух сотен могил. По предварительной информации, там похоронены гражданские.
На другом участке – братская могила. В ней, по оперативным данным, могут быть похоронены и военные и гражданские. Сейчас стражи порядка исследуют эти места, устанавливают точное количество захоронений и вскоре приступят к процессу эксгумации.
В Святогорске на городском кладбище перезахоронили 21 тело – гражданских, погибших во время оккупации. Все тела идентифицированы. Пока шли бои за город и оккупация, погибших закапывали прямо на улицах и дворах.
"Прошу всех воздержаться от комментариев по поводу количества захороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов", – отметил Павел Кириленко.
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