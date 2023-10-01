В Лимане Донецкой области российские дроны утром попали в дом: есть погибшие и раненые
Утром воскресенья, 1 октября, российские террористы запустили "шахеды" на территорию Донетчины и попали в дом в городе Лиман. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые
Об этом сообщил и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.
"Утром в Лимане 2 "шахеда" попали в дом - есть информация о погибших и раненых", - сообщил он.
По словам Мороза, точные данные о последствиях атаки РФ до сих пор устанавливают.
Фото: И.о. Донецкой ОВА Игорь Мороз / фейсбук
Кроме того, он сообщил, что на Лисичанском направлении, в Сиверске повреждены 2 инфраструктурных объекта, в Звановке - 2 дома.
По словам и.о.главы ОВА, из-за российских обстрелов на Волновахском направлении один человек ранен в Новоукраинке Угледарской громады.
Фото: И.о. Донецкой ОВА Игорь Мороз / фейсбук
На Донецком направлении также ранен человек в Ласточкино, повреждена школа в Новоселовке Первой Очеретинской громады. Также утром произошел массированный артобстрел Авдеевки, а в Кураховской громаде под огнем оказались Веселый Гай, Ганивка, Константинопольское, Дачное и Дальнее.
Фото: И.о. Донецкой ОВА Игорь Мороз / фейсбук
- Также ночью оккупанты ударили по селу Кондратовка в Дружковской громаде Донецкой области. От российских обстрелов пострадала семья с 16-летним сыном.
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