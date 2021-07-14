В Лиге чемпионов впервые сработало революционное правило об отмене выездного гола
В квалификации Лиги чемпионов на результат впервые повлияла отмена правила выездного гола
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первой командой, которая "пострадала" из-за новых правил, стал "Борац" из Боснии и Герцеговины. Он уступил в гостях румынскому "Клужу" 1:3, а в ответном матче дома победил 2:0. По старым правилам дальше проходил "Борац", но по новым - команды сыграли дополнительное время, где единственный гол забили румыны, которые вышли в следующий раунд.
В июне УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) отменил правило выездного гола. Согласно ему при ничейном результате по итогам двух матчей, в следующий круг проходила команда, которая забила больше голов на выезде. Теперь при равном счете игра переходит в овертайм.
- Напомним, 24 мая УЕФА отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.
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