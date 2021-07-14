В Лиге чемпионов впервые сработало революционное правило об отмене выездного гола

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первой командой, которая "пострадала" из-за новых правил, стал "Борац" из Боснии и Герцеговины. Он уступил в гостях румынскому "Клужу" 1:3, а в ответном матче дома победил 2:0. По старым правилам дальше проходил "Борац", но по новым - команды сыграли дополнительное время, где единственный гол забили румыны, которые вышли в следующий раунд.

В июне УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) отменил правило выездного гола. Согласно ему при ничейном результате по итогам двух матчей, в следующий круг проходила команда, которая забила больше голов на выезде. Теперь при равном счете игра переходит в овертайм.