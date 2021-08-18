В Лиге чемпионов не могу болеть против своей команды, - Суркис удивил фанатов поддержкой "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир".



Братья Суркисы смотрели матч на стадионе в Монако. Болельщики в сети удивились поддержкой "Шахтера" от владельцев "Динамо".



"А за кого я могу быть? Конечно, за "Шахтер". В международных играх невозможно болеть против своей команды", - сказал Игорь Суркис.



В первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл "Монако" на выезде (1: 0). Ответный матч состоится 25 августа.

17 августа во первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил "Монако".

В другом матче молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо"

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