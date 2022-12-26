Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии В lifecell объяснили, почему "ложится" связь при отключениях электроэнергии и как работают операторы в условиях войны

В lifecell объяснили, почему "ложится" связь при отключениях электроэнергии и как работают операторы в условиях войны

26 декабря, 2022 понедельник
14:21
Технологии

Вместе с отключениями электроэнергии, которые стали следствием российских ракетных обстрелов, украинцы сталкиваются с проблемами связи

О том, как этому помочь, в эфире Еспресо рассказал руководитель департамента эксплуатации мобильной сети lifecell Константин Сотников.

"Все наши базовые станции, как и другие приборы, нуждаются в электроэнергии… На каждой станции установлены источники непрерывного питания и аккумуляторные батареи, которые позволяют ей работать какое-то время. К сожалению, емкость этих батарей позволяет ей (станции, – ред.) работать только несколько часов", – объяснил он.

По его словам, аккумуляторные батареи не успевают зарядиться в то время, когда есть питание от сети, ведь ориентировочное время полного цикла зарядки – 12-20 часов в зависимости от емкости.

По словам Сотникова, задачей мобильного оператора сейчас является замена этих батарей на более современные литиевые, что позволит заряжать их быстрее. Оператор продолжает закупать новые батареи и генераторы, бензиновые и дизельные. Впрочем, отмечает Сотников, для нормальной мобильной связи таких генераторов нужно несколько тысяч. Оператор обращается к бизнесу с призывом кооперироваться на коммерческих условиях, чтобы обеспечивать связь для украинцев во время масштабных отключений электроэнергии.

Что делать, когда "ложится" связь? Руководитель департамента по эксплуатации мобильной сети lifecell советует украинцам пользоваться услугами национального роуминга, то есть вручную выбирать в телефоне сеть любого из трех имеющихся в Украине операторов.

Сотников отметил, что самой сложной ситуация со связью остается на оккупированных и деоккупированных территориях Украины.

"Под оккупацию у нас попадали часть базовых станций в Житомирской области, часть Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Херсонской областей", – сказал Сотников и добавил, что в некоторых регионах оборудование уже восстановили, однако к оборудованию в Луганской области нет доступа вообще.

По его словам, оккупанты уничтожали башни мобильного оператора, подкладывая под них взрывчатку, или обстреливали так, чтобы они падали. Иногда специалистам приходилось работать даже во время вражеских обстрелов, чтобы как можно быстрее восстановить связь в регионе.

"Есть история, когда мы восстанавливали Херсон, это было в начале мая, постепенно теряли каналы связи с Херсонской областью, и остался только один оптический канал, который шел в сторону Николаева. Во время артиллерийских обстрелов, к сожалению, этот кабель был тоже перебит. Мы вместе со своими сотрудниками с помощью местных и областных военных администраций пытались несколько раз попасть в то место, где этот кабель был перебит, в конце концов нам это удалось, было три или четыре попытки. Из-за обстрелов не могли туда попасть, выезжали, возвращались, но даже во время обстрелов продолжалось восстановление этого кабеля. Это позволило восстановить связь всем операторам в Херсонской области почти на месяц", - рассказал Сотников.

Одна базовая станция стоит десятки тысяч долларов, поэтому оценить стоимость восстановления всего поврежденного во время войны оборудования достаточно сложно, подчеркнул Сотников. Также, по его словам, восстановление оборудования часто усложняет его заминирование, поэтому специалисты ждут завершения работы саперов, прежде чем начать ремонт. Руководитель департамента эксплуатации мобильной сети lifecell призвал украинцев набраться терпения, ведь специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить граждан стабильной мобильной связью и интернетом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Экономика
Украина
война с Россией
Читайте также:
МіГ-31 К
25 декабря, 2022 воскресенье
На аэродроме в Беларуси, откуда обстреливают ракетами Украину, загорелся российский МиГ-31, - "Беларусский Гаюн"
Тайсон Ф'юрі (ліворуч), Боб Арум та Олександр Усик (позаду)
24 декабря, 2022 суббота
Фьюри принял главное условие Усика по бою за титул абсолютного чемпиона мира
Тарас Возняк
Автор Тарас Возняк
24 декабря, 2022 суббота
Вы до сих пор уверены, что Рождество 25 декабря только католическое?
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.81
    Покупка 39.81
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 41.33
    Продажа 42.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
26 декабря
16:42
Эксклюзив
"РФ будет сложнее обстреливать Украину": военный эксперт Рябых о "хлопке" на аэродроме "Энгельс"
16:40
Украинский фильм "Короли рэпа" победил на международном кинофестивале в Италии
16:39
Украинцев предупредили о распространении фейков об отмене аварийных отключений от имени Укрэнерго
16:33
Несмотря на уничтоженные 60% инфраструктуры Бахмута, там все еще находятся до 10 тыс. жителей – Кириленко
16:21
В результате полномасштабного вторжения в Украине пострадало 40% молодежи
16:09
На Сумщине зафиксировали 16 минометных приходов менее чем за полчаса
16:07
OPINION
Нахрена нам эта дипломатия?
15:53
Samsung
Samsung планирует расширить производство микросхем на своем крупнейшем заводе в Южной Корее
15:50
Совбез ООН
Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом
15:36
Эксклюзив
На Запорожское направление враг стягивает живую силу, - председатель ОВА Старух
15:35
Эксклюзив
Похоже, ПВО Энгельса, уничтожая зенитной ракетой наш дрон, вызвала взрывы на российской авиабазе, - военный эксперт Притула
15:29
Вблизи Кременной идут бои, российское командование переместилось в Рубежное, - Гайдай
15:23
Россия объявила в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева
15:00
В Новосибирске загорелся склад пластмассового производства, площадь пожара – около 1900 кв. м
14:48
В Польше выбирают главное слово 2022 года. Среди вариантов – много слов, связанных с войной в Украине
14:41
Германия выделила €35 млн помощи детям в Украине
14:27
Петраков покинет пост главного тренера сборной Украины, - СМИ
14:25
Эксклюзив
Оккупанты сняли переправы через Северский Донец, чтобы контролировать гражданских и своих дезертиров в Луганской области, - глава ВА Северодонецкого района
14:19
Без единой ошибки не написал никто: 22-й Радиодиктант национального единства объявил имена победителей
14:09
OPINION
На ВСУ работает искусственный интеллект
14:06
OPINION
Об афере протестов против "торговли на крови" и безнаказанных исполнителях
14:06
Британский чемпион указал на неожиданную проблему Усика перед боем с Фьюри
13:59
Обрядовый хлеб Виннитчины признали нематериальным культурным наследием Украины
13:51
Эксклюзив
Путин может рассориться с собственной армией, - социолог Яковенко
13:48
"Уважаем суверенитет других стран, но больше всего любим собственную": премьер Грузии считает поддержку Украины достаточной
13:45
россия хакер
Совету нацбезопасности предлагают ввести санкции против тысяч российских силовиков и представителей IТ-сферы
13:38
Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три носителя "калибров"
13:30
Эксклюзив
Третья мировая война уже идет, но в разных частях света по-разному, - эксперт-международник Краев
13:30
Потери россиян вблизи Бахмута огромны, в ЧВК их даже не считают, - глава Донецкой ОВА
13:24
В МИД Ирана пригрозили Украине последствиями из-за обвинений в поставке России дронов
13:13
Число жертв ракетного удара по дому в Кривом Роге 16 декабря возросло до пяти: в больнице скончался 51-летний мужчина
12:53
"Во время войны нельзя": демограф озвучила ориентировочные сроки проведения переписи населения, которую планировали на 2023 год
12:51
Первый шаг после деоккупации Луганщины – перекрыть российскую пропаганду, - Гайдай
12:26
Британская разведка оценила эффективность оборонных позиций, которые РФ обустраивает на оккупированных территориях
12:25
"Цель №1 для врага": в Воздушных силах рассказали, куда прилетает больше всего российских ракет
12:13
Беспилотники КНДР нарушили воздушное пространство Южной Кореи: Сеул поднял боевую авиацию
12:04
OPINION
Почему гражданская война в России неизбежна
11:53
НБУ
В Украине создали общую банковскую сеть, которая будет работать даже в случае блэкаута
11:40
Аварийные отключения электроэнергии введены в 5 областях и в Киеве
11:40
Эксклюзив
Мы можем доставать не только до Энгельса, но и до Москвы, - генерал Маломуж
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV