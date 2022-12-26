О том, как этому помочь, в эфире Еспресо рассказал руководитель департамента эксплуатации мобильной сети lifecell Константин Сотников.

"Все наши базовые станции, как и другие приборы, нуждаются в электроэнергии… На каждой станции установлены источники непрерывного питания и аккумуляторные батареи, которые позволяют ей работать какое-то время. К сожалению, емкость этих батарей позволяет ей (станции, – ред.) работать только несколько часов", – объяснил он.

По его словам, аккумуляторные батареи не успевают зарядиться в то время, когда есть питание от сети, ведь ориентировочное время полного цикла зарядки – 12-20 часов в зависимости от емкости.

По словам Сотникова, задачей мобильного оператора сейчас является замена этих батарей на более современные литиевые, что позволит заряжать их быстрее. Оператор продолжает закупать новые батареи и генераторы, бензиновые и дизельные. Впрочем, отмечает Сотников, для нормальной мобильной связи таких генераторов нужно несколько тысяч. Оператор обращается к бизнесу с призывом кооперироваться на коммерческих условиях, чтобы обеспечивать связь для украинцев во время масштабных отключений электроэнергии.

Что делать, когда "ложится" связь? Руководитель департамента по эксплуатации мобильной сети lifecell советует украинцам пользоваться услугами национального роуминга, то есть вручную выбирать в телефоне сеть любого из трех имеющихся в Украине операторов.

Сотников отметил, что самой сложной ситуация со связью остается на оккупированных и деоккупированных территориях Украины.

"Под оккупацию у нас попадали часть базовых станций в Житомирской области, часть Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Херсонской областей", – сказал Сотников и добавил, что в некоторых регионах оборудование уже восстановили, однако к оборудованию в Луганской области нет доступа вообще.

По его словам, оккупанты уничтожали башни мобильного оператора, подкладывая под них взрывчатку, или обстреливали так, чтобы они падали. Иногда специалистам приходилось работать даже во время вражеских обстрелов, чтобы как можно быстрее восстановить связь в регионе.

"Есть история, когда мы восстанавливали Херсон, это было в начале мая, постепенно теряли каналы связи с Херсонской областью, и остался только один оптический канал, который шел в сторону Николаева. Во время артиллерийских обстрелов, к сожалению, этот кабель был тоже перебит. Мы вместе со своими сотрудниками с помощью местных и областных военных администраций пытались несколько раз попасть в то место, где этот кабель был перебит, в конце концов нам это удалось, было три или четыре попытки. Из-за обстрелов не могли туда попасть, выезжали, возвращались, но даже во время обстрелов продолжалось восстановление этого кабеля. Это позволило восстановить связь всем операторам в Херсонской области почти на месяц", - рассказал Сотников.

Одна базовая станция стоит десятки тысяч долларов, поэтому оценить стоимость восстановления всего поврежденного во время войны оборудования достаточно сложно, подчеркнул Сотников. Также, по его словам, восстановление оборудования часто усложняет его заминирование, поэтому специалисты ждут завершения работы саперов, прежде чем начать ремонт. Руководитель департамента эксплуатации мобильной сети lifecell призвал украинцев набраться терпения, ведь специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить граждан стабильной мобильной связью и интернетом.

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