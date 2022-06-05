В лидерах - Бурятия: расходы бюджетов Сибири на похороны с 24 февраля выросли в 17 раз

Об этом пишет издание "Тайга.инфо".

Издание проанализировало положение дел в 12 сибирских регионах с 24 февраля. Сообщается, что закупки траурных принадлежностей из бюджетов сибирских органов власти с начала полномасштабного вторжения выросли в 17 раз.

Были проанализированы характеристики Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского, Красноярского и Забайкальского краев, республик Алтай, Тива, Хакасия и Бурятия.

Отмечается, что больше всего на ритуальные принадлежности в 2022 году потратили власти Бурятии - почти 3,9 млн рублей.

Значительны были бюджетные расходы в Алтайском крае (1,5 млн рублей) и Иркутской области (775 тыс. рублей). В Кузбассе – около 600 тыс. В Новосибирской области, по подсчетам редакции, потратили 250 тыс. рублей.

В общей сложности в 12 регионах с 24 февраля по 1 июня 2022 года из региональных и муниципальных бюджетов в Сибири потратили на траурные принадлежности почти 8 млн рублей.

Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году ритуальные предметы закупили всего на 455 тыс. рублей.

При этом, в 2021 году в период с 24 февраля по 1 июня, например, в Бурятии вообще не закупали ритуальные принадлежности.

Напомним, недавно украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта, который рассказал матери о том, что из армии РФ невозможно уволиться, а тех, кто написал заявление, отправляют в т.н. тюрьму, где держат в качестве заложников, не выпускают и унижают. Ротации тоже не предусмотрены, причем штурмуют деревни буквально 8 солдат. Рашист просит мать вернуть его домой.

Матери и жены оккупантов ищут адвокатов, чтобы те помогали бежать домой.

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