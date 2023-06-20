В летних лагерях временно оккупированных Бердянска и Мелитополя заставляют детей писать письма военным РФ
Сопротивление выяснило, что враг использует детей для собственной пропаганды. Во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе в летних лагерях заставляют писать письма врагу
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"На временно оккупированных территориях оккупационная администрация через подконтрольных учителей заставляет детей в пришкольных лагерях писать письма российским захватчикам", - говорится в заявлении.
В частности, такие письма массово писали в лагерях городов Бердянск и Мелитополь.
Дети делали это под контролем пропагандистов, а письма переписывали с образца и под диктовку русских учителей.
Сообщается, что российские власти превращают школы на временно оккупированных территориях в инструменты пропаганды и наказывают родителей, которые не хотят отдавать детей в эти "учебные заведения", а также запугивают их лишением родительских прав.
В школах организованы молодежные и милитаристические движения, к которым украинские дети вынуждены присоединяться.
"Такая политика направлена на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида", - подчеркивают в ведомстве.
Сопротивление призывает жителей приближать деоккупацию украинских городов и передавать информацию о враге через телеграмм-бот .
- 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское. Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях, неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях.
- По словам уполномоченного ВР по правам человека, по состоянию на конец мая Украине известно о 24 тысячах украинцев, пропавших без вести во время вооруженной агрессии России, в том числе и дети.
- Российские оккупанты вывозят более 300 детей из временно оккупированного Бердянска Запорожской области в российскую Чувашию, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
- Впоследствии Лубинец заявил , что россияне используют детский труд и милитаризуют детей на временно захваченных территориях.
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