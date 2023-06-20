Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированных территориях оккупационная администрация через подконтрольных учителей заставляет детей в пришкольных лагерях писать письма российским захватчикам", - говорится в заявлении.

В частности, такие письма массово писали в лагерях городов Бердянск и Мелитополь.

Дети делали это под контролем пропагандистов, а письма переписывали с образца и под диктовку русских учителей.

Сообщается, что российские власти превращают школы на временно оккупированных территориях в инструменты пропаганды и наказывают родителей, которые не хотят отдавать детей в эти "учебные заведения", а также запугивают их лишением родительских прав.

В школах организованы молодежные и милитаристические движения, к которым украинские дети вынуждены присоединяться.

"Такая политика направлена на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида", - подчеркивают в ведомстве.

Сопротивление призывает жителей приближать деоккупацию украинских городов и передавать информацию о враге через телеграмм-бот .