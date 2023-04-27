В лесу на севере Польши обнаружили обломки военного объекта, вероятно, ракеты "воздух – земля", – СМИ
Польские правоохранители расследуют находку в лесу под Быдгощем на севере страны. Журналисты RMF FM утверждают, что это ракета "воздух – земля"
Об этом пишет RMF FM.
Польская полиция, военная полиция, служба военной контрразведки, прокуратура и эксперты расследуют инцидент в лесу близ Быдгоща. Выводы журналистов указывают на то, что это была ракета класса "воздух – земля". Пока неизвестно, взорвалась ли она.
"Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры возбудил дело об остатках воздушного военного объекта, найденного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща. Кроме прокуратуры, место происшествия осматривают военные эксперты, полиция, жандармерия и представители SKW", - написал в твиттере министр юстиции Збигнев Зебро.
- Напомним, 20 апреля в Белгороде упал и взорвался боеприпас из российского бомбардировщика , на одной из улиц города образовалась большая воронка, повреждены дом и линии электропередачи. На месте взрыва в центре российского города нашли неразорвавшуюся авиабомбу , из близлежащих домов планировали эвакуировать более 3 тыс. человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.36
Покупка 37.36Продажа 38.01
-
EUR
Покупка 40.85Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное