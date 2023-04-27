Об этом пишет RMF FM.

Польская полиция, военная полиция, служба военной контрразведки, прокуратура и эксперты расследуют инцидент в лесу близ Быдгоща. Выводы журналистов указывают на то, что это была ракета класса "воздух – земля". Пока неизвестно, взорвалась ли она.

"Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры возбудил дело об остатках воздушного военного объекта, найденного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща. Кроме прокуратуры, место происшествия осматривают военные эксперты, полиция, жандармерия и представители SKW", - написал в твиттере министр юстиции Збигнев Зебро.