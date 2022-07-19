В лесу на Киевщине пожилая женщина подорвалась на мине
В понедельник, 18 июля, жительница села Мила Киевской области погибла при подрыве на противопехотной мине
Об этом сообщает сайт главного управления Нацполиции в Киевской области.
"65-летняя женщина вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину. В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла", - рассказал начальник областного управления Нацполиции Андрей Небитов.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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