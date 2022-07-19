В лесу на Киевщине пожилая женщина подорвалась на мине

Об этом сообщает сайт главного управления Нацполиции в Киевской области.

"65-летняя женщина вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину. В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла", - рассказал начальник областного управления Нацполиции Андрей Небитов.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее в Одесской области отдыхающий подорвался на мине во время купания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb