В лесу Киевской области задержали вероятных российских диверсантов
В Бучанской общине Киевской области ВСУ задержали группу вероятных российских диверсантов и передали их в СБУ
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.
"В лесу на Киевщине задержана группа мужчин, подозревают, что это ДРГ. Специальное подразделение, выполняя боевое задание в лесной части Бучанской общины, отслеживая диверсионно-разведывательные группы врага, задержали группу мужчин, которые не смогли объяснить, что они делают в зарослях", - отметили в ведомстве.
Нарушителей немедленно передали сотрудникам СБУ, чтобы установить их намерения.
- 7 апреля в Киеве во время военного положения запретили посещать леса и заезжать в них.
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