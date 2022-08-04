Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.

"В лесу на Киевщине задержана группа мужчин, подозревают, что это ДРГ. Специальное подразделение, выполняя боевое задание в лесной части Бучанской общины, отслеживая диверсионно-разведывательные группы врага, задержали группу мужчин, которые не смогли объяснить, что они делают в зарослях", - отметили в ведомстве.

Нарушителей немедленно передали сотрудникам СБУ, чтобы установить их намерения.

7 апреля в Киеве во время военного положения запретили посещать леса и заезжать в них.

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