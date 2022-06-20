В лесах под Изюмом скрывается две сотни российских дезертиров
На Харьковщине в лесу под Изюмом прячутся почти 200 оккупантов
Об этом сообщает Боровский поселковый совет.
"В Гороховатку зашло большое количество российских военных, участвовавших в боях под Изюмом, - говорится в сообщении. - Оттуда они вернулись раненые, грязные, голодные и злые, с поврежденной техникой. Расселились по селу для временной реабилитации. Есть информация, что близко 200 рашистов после захода в село убежали и скрываются в лесу. Их командиры организуют поиски дезертиров".
Однако с купянского направления через Боровую, Пески-Радьковские и дальше в сторону Донецкой области идут "свежие" колонны рашистов, - информируют из поселкового совета. "Такое же движение происходит из Луганской области через Чернещину, Дружелюбовку на Лиман. Часть войск остается в лесах поблизости от села Пески-Радьковские".
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