В Ленинградской области взорвана опора линии электропередачи, обнаружили еще одно взрывное устройство
В Ленинградские области 1 мая сработало одно взрывное устройство, а другое было обнаружено и разминировано
Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение от 1 мая главы Ленинградской области Александра Дрозденко в телеграме.
Стало известно, что на территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области подорвана опора линии электропередачи, а под другой опорой обнаружили еще одно взрывное устройство, которое удалось разминировать.
В результате подрыва опоры якобы электроснабжение населенных пунктов не нарушено и сеть переключилась в автоматическом режиме.
Глава Ленинградской области призвал жителей следить и сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах и предметах.
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