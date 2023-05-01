Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение от 1 мая главы Ленинградской области Александра Дрозденко в телеграме.

Стало известно, что на территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области подорвана опора линии электропередачи, а под другой опорой обнаружили еще одно взрывное устройство, которое удалось разминировать.

В результате подрыва опоры якобы электроснабжение населенных пунктов не нарушено и сеть переключилась в автоматическом режиме.

Глава Ленинградской области призвал жителей следить и сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах и предметах.