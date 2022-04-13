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Главная война с Россией В Ленинградской области РФ сформировала батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, которых уже направили в Украину, – Генштаб

В Ленинградской области РФ сформировала батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, которых уже направили в Украину, – Генштаб

13 апреля, 2022 среда
06:44
война с Россией Русские военные

Руководство РФ сформировало в Ленинградской области батальон из 400 "добровольцев", которых уже направили на войну в Украину

Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.

"Оккупанты продолжают опрокидывание в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42- е мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении.

Враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно ведет воздушную разведку.

На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил.

На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции". Для выполнения указанных мер осуществляет соответствующую работу.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

На Южнобужском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника.

"До 26 апреля РФ ввела в приграничных с нашим государством районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы". Указанные мероприятия проводятся, вероятно, с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины", - отметили в ВСУ.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки сбит вражеский самолет Су-25. Противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями.

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Россия
русская агрессия
Генштаб
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