В Ленинградской области РФ сформировала батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, которых уже направили в Украину, – Генштаб

Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.



"Оккупанты продолжают опрокидывание в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42- е мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении.



Враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно ведет воздушную разведку.



На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил.



На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции". Для выполнения указанных мер осуществляет соответствующую работу.



На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.



На Южнобужском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.



На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника.



"До 26 апреля РФ ввела в приграничных с нашим государством районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы". Указанные мероприятия проводятся, вероятно, с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины", - отметили в ВСУ.



Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки сбит вражеский самолет Су-25. Противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями.





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