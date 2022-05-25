В лечебных заведениях Крыма находится значительное количество раненых оккупантов, - Запорожская ОВА

Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.

"Российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Запорожском направлении. Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Орехова и Гуляйполя, а также осуществил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Полтавки. Однако россияне продолжают нести потери техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации в лечебных заведениях временно аннексированного Крыма", - говорится в отчете ОВА.

25 мая в Генштабе сообщили, что российский агрессор активно готовится к наступательным действиям в Новопавловском и Запорожском направлениях Украины.

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