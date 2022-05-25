В лечебных заведениях Крыма находится значительное количество раненых оккупантов, - Запорожская ОВА
В медучреждениях аннексированного Крыма располагается значительное количество раненых российских оккупантов
Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.
"Российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Запорожском направлении. Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Орехова и Гуляйполя, а также осуществил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Полтавки. Однако россияне продолжают нести потери техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации в лечебных заведениях временно аннексированного Крыма", - говорится в отчете ОВА.
- 25 мая в Генштабе сообщили, что российский агрессор активно готовится к наступательным действиям в Новопавловском и Запорожском направлениях Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.22
Покупка 34.22Продажа 35.79
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 38.06
- Актуальное
- Важное