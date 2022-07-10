Об этом сообщают российские СМИ.

В ЛДПР считают слово президент иностранным и настаивают на его замене, пока оно не укоренилось окончательно.

"Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII века в США и гораздо позже расползся в мире. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и пока оно не укоренилось окончательно , можно его спокойно заменить. Например, словосочетанием "глава государства" или словом "правитель". И то, и другое понятнее российскому уху", - заявили в ЛДПР.

Должность президента была введена в России 24 апреля 1991 г. на основании результатов референдума, проведенного 17 марта 1991 года. Конституция русской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года, закрепила это заглавие для главы страны.

Многолетним лидером ЛДПР был украинофоб Владимир Жириновский, скончавшийся 6 апреля 2022 года.

6 июля в госдуме был принят закон, согласно которому в РФ реанимируют пионерию и комсомол .

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