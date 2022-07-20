Об этом сообщил Стратком в телеграмме .

"При ударе по Лазурному ВСУ уничтожили сверхсовременную российскую РЛС. Это 48Я6-К1 "Подлет" - твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР (фазированной антенной решеткой, - ред.) кругового обзора и выявление воздушных целей на малых и предельно малых высотах. обстановке", - отметили в ведомстве.

Станцию используют для целеуказания зенитным ракетным комплексам С-300, С-400 и т.д. В ПВО РФ ее применяют с 2015 года. Сейчас "Подлет" - это самые современные и менее распространенные РЛС.

"ВСУ продолжают отрабатывать объекты ПВО РОА. Но самое интересное, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ", - отметили в Страткоме.

В ночь с 16 на 17 июля Вооруженные силы Украины уничтожили место дислокации россиян в санатории "Чайка".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb