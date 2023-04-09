В Лавре теперь молятся о победе Украины, а не о "русском мире", - Порошенко

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

В Вербное воскресенье в Трапезном храме Киево-Печерской лавры тысячи верующих ПЦУ молились за Украину, а литургию возглавил Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний.

В молитве приняли участие Петр Порошенко с женой Мариной, депутаты из "Евросолидарности", воины и волонтеры.

"Только что завершилась служба на Вербное воскресенье, на Вход Господень в Иерусалим. И очень важно, что это произошло в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Вы бы видели, как горят глаза у всех верующих Православной церкви Украины. О чем они молятся? Они точно молятся за нашу Победу. И они не сомневаются, что Господь услышит наши молитвы. Но они молятся и за победу на духовном фронте. Чтобы отсюда "рука Москвы" ушла. Чтобы здесь, в Киево-Печерской лавре не было "русского мира" , – сказал Порошенко журналистам после службы.