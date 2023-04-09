В Лавре теперь молятся о победе Украины, а не о "русском мире", - Порошенко
В Трапезном храме Киево-Печерской лавры завершилась служба на Вербное воскресенье: ее возглавил Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний, а также посетил Петр Порошенко
Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".
В Вербное воскресенье в Трапезном храме Киево-Печерской лавры тысячи верующих ПЦУ молились за Украину, а литургию возглавил Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний.
В молитве приняли участие Петр Порошенко с женой Мариной, депутаты из "Евросолидарности", воины и волонтеры.
"Только что завершилась служба на Вербное воскресенье, на Вход Господень в Иерусалим. И очень важно, что это произошло в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Вы бы видели, как горят глаза у всех верующих Православной церкви Украины. О чем они молятся? Они точно молятся за нашу Победу. И они не сомневаются, что Господь услышит наши молитвы. Но они молятся и за победу на духовном фронте. Чтобы отсюда "рука Москвы" ушла. Чтобы здесь, в Киево-Печерской лавре не было "русского мира" , – сказал Порошенко журналистам после службы.
- 29 марта истек срок договора с УПЦ (МП) о пользовании территорией Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". УПЦ (МП) должна была покинуть Лавру . Однако ее представители подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
- В Минкульте заявили, что пока Хозяйственный суд не примет решения об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры. Ранее в Минкульте объясняли , что УПЦ (МП) должна выселиться из Лавры, даже несмотря на судебный иск.
- 30 марта комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, помешали верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Кроме того, УПЦ (МП) провела в Киево-Печерской лавре службу, хотя должна была освободить здание 29 марта.
- В тот же день митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- Суд отклонил иск УПЦ (МП) о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры. А правительство упразднило распоряжение Виктора Януковича от 2013 года о передаче объектов Лавры УПЦ (МП).
- 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Минкульта. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в суд.
- 2 апреля, несмотря на запрет, предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий провел службу в Лавре.
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