Об этом сообщил глава военной администрации Святогорской территориальной общины Владимир Рыбалкин "Новости Донбасса" .



На должность главы военной администрации был назначен Владимир Рыбалкин после того, как оккупанты захватили левобережную территорию города, а городской голова Владимир Бандура перешел на сторону России.



"Сейчас административный центр территориального общества оккупирован. Это город Святогорск. В трех селах продолжаются бои. Это Богородичное, Краснополье и Мазановка. Но все последние села находятся под периодическими обстрелами. Они полностью подконтрольны Украине", - рассказал Рыбалкин.



Минобороны России объявило о захвате Святогорска 6 июня. Также там заявили об оккупации нескольких сел общины.



Власти постоянно работают над эвакуацией, но четкого графика нет из-за обстрела. Известно, что сейчас в общине осталось около 1000 человек из 2068 человек.



"Не можем четко определить график эвакуиации, потому что поселки находятся под периодическими хаотическими обстрелами. Поэтому определенной точки эвакуации нет, но с нами работают работники ГСЧС, "симики", военные подразделения ТРО, а также Национальная полиция, извещающая людей. Постоянно сообщает, что эвакуация нужна. И у нас уже разработан маршрут эвакуации с территории Святогорской общины в Славянск или Краматорск и дальше идет через волонтерские фонды на Днепр, а уже из Днепра - по всей Украине или за границу", - рассказал Рыбалкин.



Под контролем России находится левый берег Северского Донца. Правый берег, где стоит Святогорская лавра, все еще контролируют ВСУ, мост между правым и левым берегами разрушен, а в Лавре остаются сотни людей.



"Могу сказать, что в Лавре сейчас примерно 450 человек осталось, было еще три недели назад больше. За три недели нам удалось вывезти около 150 человек. Не только нам, но и участвовавшим в этом волонтерам. Сейчас приостановлено передвижение по дорогам, что ведут в Лавру. Решается вопрос дальнейшей эвакуации, маршруты, гуманитарная помощь для Лавры", - отметил Рыбалкин.



По его словам, все населенные пункты без исключения находятся под периодическими обстрелами, больше всего страдают Адамовка, Сидорово, Никольское, Пришиб.



"Это там, где есть визуальный контакт, где враг видит определенную территорию, видит передвижение транспорта и поэтому производит более контролируемый обстрел", - пояснил глава военной администрации.



Напомним, что 9 мая российские войска прицельными ударами уничтожили скит Свято-Успенской Святогорской Лавры Московского патриархата в Донецкой области.

По состоянию на 16 июля, с территории Святогорской Лавры эвакуировали группу гражданских граждан, на месте осталось около 600 человек.

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