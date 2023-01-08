С религиоведческой точки зрения это локализация культа вуду, когда из-за артефактов, принадлежащих или символизирующих конкретных людей, этим людям хотят магическим путем причинить зло. Очевидно, что имелись в виду митрополиты Симеон и Александр, перешедшие из УПЦ в ПЦУ.

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После сожжения клобуков в Лавре, понятно, что лишение сана священников, переходящих из УПЦ МП в ПЦУ, — это некая "боевая магия", а каноны и само христианство здесь ни при чем.

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Языческий обряд в Лавре – своеобразная черная месса – это часть более широкого явления. Именно апелляцией к магическому сознанию священноначалия УПЦ хочет остановить переход своих клириков в ПЦУ. С этой целью она массово и автоматически лишает сана всех, кто туда переходит. Я долго не мог себе объяснить, зачем им такая неадекватная каноническая мера. А теперь, после сожжения клобуков в Лавре, понял, что лишение сана — это некая "боевая магия", а каноны и само христианство здесь ни при чем.

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Об авторе. Кирилл Говорун, доктор философских наук по специальности "Богословие", профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, директор Экуменического института Гаффингтон

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