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В латвийской Лиепае был снесен третий советский памятник. В России планируют дать "правовую оценку" демонтажу

26 октября, 2022 среда
01:02
Мир

В латвийском городе Лиепая утром 25 октября демонтировали третий по счету объект, признанный прославляющим советский оккупационный режим и, согласно решению парламента, подлежащий демонтажу до 15 ноября

Об этом сообщил портал LSM.lv.

Это памятник "Защитникам Лиепаи в 1941 году", который в народе назвали "гранатометчиком". Он был открыт в 1960 году, его авторами являются скульптор Эгонс Звирбулис и архитектор Янис Лицитис.

С самого утра 25 октября монумент огородили, на месте дежурили полицейские, одну из полос рядом закрыли для движения.

Памятник был демонтирован с помощью большого строительного крана. Бронзовые скульптуры борцов из памятника признаны составляющими культурную ценность, поэтому их передадут на сохранение в Музей оккупации.

Памятник находился возле городской ледовой арены.

Это последний из трех оставшихся в городе монументов. По словам историков, монумент был возведен в честь простых лиепайчан, защищавших город от нацистского вторжения летом 1941 года. Впрочем, впоследствии ему придали идеологическое значение, объект "использовали определенные политические силы".

Тем временем глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение организовать проверку в связи с демонтажем памятника. В рамках проверки следователи должны дать "правовую оценку всем обстоятельствам и предоставить доклад".

  • 23 июня в Латвии вступил в силу закон "О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, на территории Латвийской Республики". Он оговаривал срок и организацию процедуры сноса памятника в парке Победы в Риге. Также закон делегировал латвийскому правительству составление списка других подобных объектов на территории страны, подлежащих демонтажу. В конце июня в стране было принято решение, что снести нужно 69 таких объектов. А в середине июля латвийский кабмин поддержал это решение.
  • По подсчетам журналистов, с 24 февраля в Европе было демонтировано более 20 советских военных монументов. В Латвии – 3.
  • 25 августа в Риге снесли 79-метровый обелиск – последний элемент советского мемориала "освободителям"

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