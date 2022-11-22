Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает Delfi.

Он отметил, что в проекте правительственной декларации, в частности, поднимался и вопрос ПВО - на это выделены дополнительные средства.

Ринкевичс добавил, что расследование падения ракеты в Пшеводуве еще продолжается. Пока новой информации нет. При этом ясно, что если бы не было российского вторжения в Украину, такого инцидента не произошло бы, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Латвии.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Обломки ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb