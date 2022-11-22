В Латвии заявили о необходимости усилить систему ПВО стран НАТО, граничащих с Украиной
Инцидент с ракетой в Польше стал еще одним подтверждением необходимости усиливать противовоздушную оборону стран НАТО, граничащих с Украиной
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает Delfi.
Он отметил, что в проекте правительственной декларации, в частности, поднимался и вопрос ПВО - на это выделены дополнительные средства.
Ринкевичс добавил, что расследование падения ракеты в Пшеводуве еще продолжается. Пока новой информации нет. При этом ясно, что если бы не было российского вторжения в Украину, такого инцидента не произошло бы, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Латвии.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Обломки ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
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