В Латвии запретили ретранслировать 18 российских телеканалов
Нацсовет по электронным СМИ 7 марта принял решение запретить на территории Латвии ретрансляцию 18 российских телеканалов, связанных с Gazprom Media
Об этом сообщает "Европейская правда" .
Как отметил председатель Совета Иварс Аболиньш, речь идет, в частности, о телеканалах TNT, KHL TV Channel и Friday International. Полный список каналов уточняется.
Решение связано с нахождением Gazprom Media в списках санкций Агентства по контролю за иностранными активами США.
- Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия на несколько лет запретила ретрансляцию каналов "Россия" и "Россия 24".
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