В Латвии запретили ретранслировать 18 российских телеканалов

Об этом сообщает "Европейская правда" .



Как отметил председатель Совета Иварс Аболиньш, речь идет, в частности, о телеканалах TNT, KHL TV Channel и Friday International. Полный список каналов уточняется.



Решение связано с нахождением Gazprom Media в списках санкций Агентства по контролю за иностранными активами США.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия на несколько лет запретила ретрансляцию каналов "Россия" и "Россия 24".