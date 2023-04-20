В Латвии запретили праздновать День Победы 9 мая
Сейм Латвии в двух чтениях принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая"
Об этом сообщает Delfi.
Теперь в этот день в стране запрещены какие-либо публичные мероприятия, кроме связанных с Днем Европы.
За закон проголосовали 79 депутатов. Согласно аннотации, цель закона – защитить интересы страны и общества, а также избежать беспорядков.
Закон призван не допустить угрозы и унижение ценностей Латвии как демократического и национального государства, прославление войны и искажение отражения исторических событий. Решение принято в знак солидарности с народом Украины.
"Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая (в течение суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов. Если для проведение таких мероприятий требуется разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения", - отмечает издание.
- Напомним, во временно оккупированном Крыму и приграничных областях РФ отказались проводить парады 9 мая. Представители регионов сообщают, что это происходит из соображений безопасности, а британская разведка – скрыть реальные потери из числа военных и техники.
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