Об этом сообщает Delfi.

Теперь в этот день в стране запрещены какие-либо публичные мероприятия, кроме связанных с Днем Европы.

За закон проголосовали 79 депутатов. Согласно аннотации, цель закона – защитить интересы страны и общества, а также избежать беспорядков.

Закон призван не допустить угрозы и унижение ценностей Латвии как демократического и национального государства, прославление войны и искажение отражения исторических событий. Решение принято в знак солидарности с народом Украины.

"Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая (в течение суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов. Если для проведение таких мероприятий требуется разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения", - отмечает издание.