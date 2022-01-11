В Латвии задержаны двое подозреваемых в шпионаже для спецслужб РФ
Служба госбезопасности (VDD) и Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу российских спецслужб
Об этом сообщает прессслужба VDD .
Подозреваемых задержали в рамках двух уголовных производств по статье "шпионаж". По информации следствия, они в России встречались с сотрудниками военной разведки РФ. Подозреваемые были арестованы.
Впоследствии, 30 декабря 2021 года, VDD направила дело в прокуратуру с требованием возбудить уголовное преследование.
Правоохранители установили, что один из подозреваемых использовал полученные во время профессиональной деятельности контакты, чтобы получить, обобщить и передать разведке РФ информацию о боевых возможностях, процедурах, планах и обучении Национальных вооруженных сил, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории Латвии.
По второму уголовному делу фигуранта подозревают в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России и передаче сведений в интересах РФ.
Дополнительная информация VDD не сообщает, ведется следствие.
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