В Латвии задержаны двое подозреваемых в шпионаже для спецслужб РФ

Об этом сообщает прессслужба VDD .



Подозреваемых задержали в рамках двух уголовных производств по статье "шпионаж". По информации следствия, они в России встречались с сотрудниками военной разведки РФ. Подозреваемые были арестованы.



Впоследствии, 30 декабря 2021 года, VDD направила дело в прокуратуру с требованием возбудить уголовное преследование.



Правоохранители установили, что один из подозреваемых использовал полученные во время профессиональной деятельности контакты, чтобы получить, обобщить и передать разведке РФ информацию о боевых возможностях, процедурах, планах и обучении Национальных вооруженных сил, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории Латвии.



По второму уголовному делу фигуранта подозревают в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России и передаче сведений в интересах РФ.



Дополнительная информация VDD не сообщает, ведется следствие.

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