В Латвии задержан российский пропагандист – нарушал санкции ЕС против РФ

Об этом сообщает Delfi.

По информации издания, Касема, имеющего гражданство Латвии, задержали 3 января в рамках уголовного дела из-за возможного нарушения санкций ЕС.

В 2013 году Касем баллотировался на выборах в Саласпилсский уездный совет от партии Saskaņa, но впоследствии был исключен из партии из-за того, что видео с его протестом против результатов выборов в органы местного самоуправления привлекло широкое внимание в социальных сетях и других интернет-порталах.

В 2018 году Касем баллотировался на выборах в Сейма от партийного объединения "За альтернативу". Он числился как журналист кремлевского пропагандистского СМИ "Россия сегодня".

Позже Касем стал редактором "Sputnik Lietuva", но в 2019 году Литва объявила его "персоной нон грата" и запретила въезд в страну на пять лет.

В последние годы Касем регулярно находился в России, где участвовал в разных российских пропагандистских программах, в том числе после российского вторжения в Украину. В конце 2022 года Касем приехал в Латвию, где встретил 2023 год.

Касему объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат Касема сообщила, что она еще не получила дела, но после этого примет решение об обжаловании решения об аресте.

Отметим, в начале марта 2022 года по решению Совета ЕС в Евросоюзе запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. Аналогичное решение также приняли, в частности, Канада и Черногория.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb