В Латвии задержали более 20 человек за использование символов, прославлявших агрессию РФ
Полиция Латвии задержала более 20 человек за использование символов, прославляющих военную агрессию. Среди нарушений – размещение запрещенной символики и использование георгиевской ленты
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что всего в Латвии за различные нарушения было открыто 38 административных производств и четыре – уголовных.
Самые частые нарушения – размещение запрещенной символики, где раньше были советские памятники, а также использование георгиевской ленты. Пятерых задержали во время возложения цветов к месту, где раньше был памятник советским воинам в Риге. Еще одного - за возложение цветов в виде символа военной агрессии России против Украины к памятнику Свободы.
Уголовное дело было возбуждено за надпись "С Днем Победы" в одном из районов Риги.
Латвийские стражи порядка предупреждали, что 9 мая полиция не будет проявлять толерантности к тем, кто в этот день прославляет военную агрессию.
- Латвия запретила символику военной агрессии Российской Федерации на законодательном уровне, а в Эстонии будут наказываться за демонстрацию пропутинских символов и присоединение к вооруженным силам агрессора.
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