Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что всего в Латвии за различные нарушения было открыто 38 административных производств и четыре – уголовных.

Самые частые нарушения – размещение запрещенной символики, где раньше были советские памятники, а также использование георгиевской ленты. Пятерых задержали во время возложения цветов к месту, где раньше был памятник советским воинам в Риге. Еще одного - за возложение цветов в виде символа военной агрессии России против Украины к памятнику Свободы.

Уголовное дело было возбуждено за надпись "С Днем Победы" в одном из районов Риги.

Латвийские стражи порядка предупреждали, что 9 мая полиция не будет проявлять толерантности к тем, кто в этот день прославляет военную агрессию.