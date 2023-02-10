В Латвии заблокирован ряд сайтов пропагандистов РФ
Национальный совет по электронным средствам информации Латвии (NEPLP) временно ограничил доступ к сайтам, связанным с российскими пропагандистами
Об этом сообщает Радио Свобода.
Решение о блокировании, как отмечает издание, принято в соответствии с Регламентом Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующими ситуацию в Украине действиями России.
Под блокировку попали сайты, связанные с Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish и Sputnik. Доступ также ограничен дублированными зеркалами указанных сайтов.
- К слову, в декабре 2022 NEPLP аннулировал лицензию российского оппозиционного телеканала "Дождь". Это решение принято "в связи с угрозой национальной безопасности и общественном порядке". Кроме того, на территории Латвии закрыли доступ к программам телеканала на сервисе Youtube.
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