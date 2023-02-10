В Латвии заблокирован ряд сайтов пропагандистов РФ

Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение о блокировании, как отмечает издание, принято в соответствии с Регламентом Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующими ситуацию в Украине действиями России.

Под блокировку попали сайты, связанные с Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish и Sputnik. Доступ также ограничен дублированными зеркалами указанных сайтов.