В Латвии заблокировали три сайта, распространявших пропаганду РФ
Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ к трем российским сайтам, которые распространяли пропаганду и ложную информацию о войне России против Украины и военных преступлениях оккупантов
Об этом информирует Delfi .
Отмечается, что заблокированные сайты распространяли российские нарративы о том, что "в ситуации в Украине виноваты страны Запада и НАТО, а Россия хочет лишь обеспечить мир во всем мире". Кроме того, они дискредитировали Альянс и оправдывали вторжение РФ в Украину.
На одном из сайтов можно было просматривать российские пропагандистские программы, которые ведут Владимир Соловьев, Ольга Скабеева. На другом – были призывы к вступлению в ЧВК Вагнера.
"Распространение такой информации с умышленным введением в заблуждение о настоящих целях России в Украине, настройка против Украины и народа негативно влияет на мирное сосуществование разных социальных групп в Латвии, а также создает риски для различных негативных провокаций, что представляет значительную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Латвии", - говорится в сообщении национального совета по электронным СМИ.
По мнению Нацсовета, в отношении этих трех сайтов большую пользу будет иметь полную блокировку, а не ограничение, поскольку "общество больше не будет получать информацию, угрожающую безопасности Латвии, Украины и Европы в целом, а также сознательно вводит в заблуждение".
Решение Нацсовета подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в суде в течение месяца. Обжалование решения не прекращает его действие.
- 5 апреля в Эстонии заблокировали 53 домена, с помощью которых пользователи могли получать доступ к российскому пропагандистскому телевидению. В целом для защиты своего инфопространства Эстония ограничила доступ к 195 сайтам и 51 телеканалу.
- 21 апреля администрация YouTube удалила видеоролики ЧВК Вагнера с более чем 1 млн просмотров и заблокировала каналы, которые их распространяли.
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