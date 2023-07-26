Об этом информирует Delfi .

Отмечается, что заблокированные сайты распространяли российские нарративы о том, что "в ситуации в Украине виноваты страны Запада и НАТО, а Россия хочет лишь обеспечить мир во всем мире". Кроме того, они дискредитировали Альянс и оправдывали вторжение РФ в Украину.

На одном из сайтов можно было просматривать российские пропагандистские программы, которые ведут Владимир Соловьев, Ольга Скабеева. На другом – были призывы к вступлению в ЧВК Вагнера.

"Распространение такой информации с умышленным введением в заблуждение о настоящих целях России в Украине, настройка против Украины и народа негативно влияет на мирное сосуществование разных социальных групп в Латвии, а также создает риски для различных негативных провокаций, что представляет значительную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Латвии", - говорится в сообщении национального совета по электронным СМИ.

По мнению Нацсовета, в отношении этих трех сайтов большую пользу будет иметь полную блокировку, а не ограничение, поскольку "общество больше не будет получать информацию, угрожающую безопасности Латвии, Украины и Европы в целом, а также сознательно вводит в заблуждение".

Решение Нацсовета подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в суде в течение месяца. Обжалование решения не прекращает его действие.