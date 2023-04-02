В Латвии вышел в свет сборник Сергея Жадана "Динамо Харьков"
Латвийское культурное объединение "Orbīta" напечатало сборник "Динамо Харьков" Сергея Жадана
Об этом сообщило латвийское медиа LSM.lv.
Известно, что в сборнике собраны тексты из 10 поэтических сборников, написанных в период с 2001 по 2021 год и переведенных на латышский язык Ингмарой Балоде, Янисом Элсбергсом, Марой Поляковой и Марисом Салейсом.
Автор обложки – Том Мразаускас.
"Сергей Жадан — прежде всего поэт. Гениальный поэт, и я не боюсь этого слова. Говорят, что Райни не заставишь любить. Но не надо заставлять любить Жадана: двух его строк достаточно, чтобы поразить твое сердце, поразить все твое существо", – отметила переводчица Мара Полякова.
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Также издание отмечает, что презентация сборника "Динамо Харьков" запланирована на 6 апреля в книжном магазине "Болдерая".
Участник группы поэтов и художников "Orbīta" Сергей Тимофеев рассказал:
"В поэзии Жадана мощная энергетика и южная, почти балканская лирика идет рука об руку с огромным трудом, вложенным в осмысление своей эпохи. "Orbīta" с радостью опубликовала его поэзию в альманахе "Orbīta 5" (2009) и мы пригласили его на акцию поэзии "Север-Юг" в 2010 году в Новом Рижском театре".
- Ранее, 2 октября, стало известно, что в немецком издательстве Suhrkamp Verlag вышла новая книга Сергея Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харьковом: Новости о переживаниях войны").
- Права на перевод романа "Интернат" Жадана проданы на 26 языков.
- 20 октября украинский писатель Сергей Жадан получил польскую премию Серхио де Молла за вклад в борьбу за права человека.
- Лауреатом Премии мира 2022 года от Немецкой ассоциации издателей и книгораспространителей стал Сергей Жадан.
- 13 декабря Сергей Жадан озвучил второй эпизод "Книги-путешествия. Непокоренные" – "Воины из стали", посвященный защитникам Мариуполя.
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