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В Латвии возвращают обязательную военную службу для мужчин

5 апреля, 2023 среда
16:48
Мир латвия солдаты

В Латвии приняли закон о возвращении обязательной военной службы – первый призыв состоится уже этим летом

Об этом сообщает издание Delfi.

Закон был принят 68 голосами за, 11 депутатов проголосовали против, пятеро воздержались. Призыву на службу национальной обороны подлежат мужчины от 18 до 27 лет сроком на 11 месяцев. Есть возможность пройти гражданскую или альтернативную службу.

В числе причин такого решения указывается укрепление национальной обороны Латвии.

Отмечается, что в случае, когда гражданин Латвии получает образование на момент призыва, он может отслужить в течение года после окончания учебного заведения.

Кроме того, можно получить отсрочку – по уходу за ребенком или по семейным обстоятельствам. Не подлежит призыву гражданин, который также имеет гражданство другого государства, если он уже проходил военную службу за границей. Такой человек может подать заявление о службе добровольно.

Этим летом планируют набрать 300 человек – все они будут добровольцами. Обязательной служба станет в январе 2024 года. Уклонение от военной службы предусматривает уголовную ответственность.

  • Пропаганда РФ активизировала распространение фейков о повестках и призывах в Украине, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Латвия
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2023, среда
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