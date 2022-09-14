Об этом сообщила глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле.

"Можно сказать, что 80 миллионов евро – это то, на чем финансовый сектор закрепился. Особых изменений в этих цифрах за несколько месяцев не произошло", – отметила Пургайле.

По ее информации, выявлено шесть физических лиц, непосредственно подпадающих под санкции, и 35 юридических лиц, непосредственно не включенных в санкционные списки, однако у этих юридических лиц установлены права собственности или контроля подсанкционных лиц, поэтому активы и ценные бумаги этих лиц заморожены.

Глава FKTK прогнозирует, что эти цифры вряд ли будут существенно изменены, если санкции не будут расширены.

При этом Пургайле подчеркнула, что сейчас банки очень активно анализируют данные, чтобы определить, не обходятся ли санкции за счет привлечения других стран-посредников и создания платежных цепочек.

"Мы наблюдаем, что увеличился отток денег в такие страны как Казахстан, Узбекистан, Турция. Поэтому мы очень тщательно анализируем данные, просим разъяснений и делаем выводы", - отметила глава FKTK.

Она также подчеркнула, что в финансовом секторе есть хорошее понимание и способность анализировать денежные потоки и делать выводы. "Я думаю, мы можем быть вполне уверены, что если кто-то будет пытаться обойти эти санкции, рано или поздно он будет найден", - сказала Пургайле.

12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро с начала полномасштабной войны России против Украины.

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