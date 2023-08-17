Об этом Ринкевичс написал в Twitter .

"Сегодня я созвал заседание Совета национальной безопасности, на повестке дня: политика наказания в условиях гибридной войны, ситуация на восточной границе и присутствие группы Вагнера в Беларуси", - пишет президент Латвии.

Delfi сообщает, что Ринкевичс выразил недовольство криминальной политикой в отношении лиц, причастных к организации нелегальной миграции.

"Те, кто помогают, организуют нелегальную миграцию и помогают режиму Александра Лукашенко, помогают врагу. За это можно получить 30 суток ареста, после чего человек хорошо отдыхает и продолжает заниматься тем, чем занимался раньше. Какой смысл требовать от пограничников, внутренних войск и национальных вооруженных сил активно защищать границу, если в таких ситуациях суды и прокуратура смотрят на вещи по-другому? – говорит латвийский президент.

Ринкевичс подчеркнул необходимость справиться с рядом проблем на границе с РФ и Беларусью. Он указал, что восточная граница состоит из трех частей: есть необустроенный участок, есть граница с Россией, которая была построена до 2019 года и учитывала тогдашнюю угрозу от РФ, и есть граница с Беларусью, которая была оборудована, чтобы сдерживать мигрантов, но которая не защитит от более серьезных провокаций.

По словам президента, приоритетом является оснащение восточной границы Латвии датчиками, системами видеонаблюдения, а также сооружение сдерживающего забора.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, вагнеровцы, которые прибыли вместе с ним, не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. Впоследствии сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувалкским коридором – участком между Польшей и Литвой, Беларусью и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами. На следующий день стало известно, что Польша дополнительно отправит на границу с Беларусью вдвое больше военных, чем планировалось. 13 августа в минобороны заявили , что Польша прикроет границу с Беларусью вертолетами "Апачи" и танками "Абрамс".

Латвия с 15 августа мобилизует дополнительных пограничников для усиления границы с Беларусью на фоне провоцированного мигрантского кризиса и гибридных угроз.