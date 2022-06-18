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В Латвии создали мороженое "Слава Украине", которое будет бесплатным для украинцев

18 июня, 2022 суббота
18:10
война с Россией

Латвийская компания Food Union произвела специальное мороженое, посвященное Украине, в цветах государственного флага - "Слава Украине"

Об этом информирует TVNET.

В мороженом использовали сочетания желтого и синего цветов, в соответствии со вкусами – бузина, васильки и нежный шафран. Вкусняшку назвали "Слава Украине" – лозунг суверенитета и противостояния.

"Это мороженое – дань мужеству и свободолюбию украинского народа, но еще важнее – это напоминание всем в Латвии о том, что в Украине по-прежнему идет страшная война, поэтому мы должны продолжать помогать ее народу. Тем более после того, как первая волна поддержки схлынула.

Разработка мороженого, посвященного Украине, стала эмоционально важным событием для нашей команды. Это позволило всем участникам процесса разработки ощутить свою причастность и поддержать украинцев потому, что мы умеем лучше всего – разрабатывать и производить вкусные и качественные продукты", – сообщила генеральный директор Food Union в Латвии Ирэна Холодна.

Сегодня, 18 июня, мороженое впервые представили на празднике сине-желтого мороженого. Десерт будут бесплатно раздавать украинцам в Рижском центре поддержки жителей Украины, в общественном центре Common Ground и летних точках продаж мороженого Ekselence в Риге и Юрмале.

Мороженое "Слава Украине" можно будет приобрести и в интернет-магазине Food Union.

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Латвия
мороженое
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