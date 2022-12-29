В Латвии сохранят рабочие визы работникам телеканала "Дождь"
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) приняло решение сохранить визы работникам телеканала "Дождь"
Об этом сообщает издание Delfi.
После того, как в Латвии аннулировали лицензию на вещание у российского телеканала "Дождь", PMLP начало процесс оценки виз сотрудников канала. Эти визы дают право на трудоустройство и выдаются ежегодно.
При проверке и оценке виз PMLP решило оставить визы работникам российского телеканала. Таким образом, сотрудники "Дождя" могут оставаться в Латвии и продолжать там работать.
PMLP также указало, что при сохранении цели виз они не имеют права аннулировать их у работников "Дождя". В свою очередь телеканал подтвердил, что цель визы, а именно трудоустройство, до сих пор остается актуальной для сотрудников компании. Они продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и цифровых каналах.
- 2 декабря российский телеканал "Дождь" уволил ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире заявил о поддержке оккупантов.
- 6 декабря в Латвии аннулировали лицензию на вещание у российского телеканала "Дождь" из-за угрозы нацбезопасности. Среди нарушений, обнаруженных национальным советом по электронным СМИ, были отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображения Крыма как территории РФ и слова "наша армия" в отношении российских войск.
- Впоследствии Литва и Эстония также запретили вещание "Дождя".
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