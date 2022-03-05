В Латвии собрали почти €5,5 млн помощи украинцам из-за вторжения РФ

Об этом сообщили в Ziedot.lv.



"Российская армия вторглась в Украину и нарушила границы независимого государства. Украине нужна поддержка! Мы не должны и не хотим беспомощно смотреть на жестокое и бессмысленное нападение на Украину. Каждый должен принять меры, чтобы помочь детям, пожилым людям, мамам и родителям, которые испытывают нападения российской армии. Украина не должна оставаться одна в этой неравной войне", - пояснили в организации.



В общем, люди пожертвовали €5 447 471,23. Эти деньги используют для того, что будет наиболее нужным для украинцев.



Представительница Ziedot.lv Ильза Ошане подчеркнула порталу Delfi , что это рекордная сумма, собранная за столь короткий срок.

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