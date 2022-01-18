В Латвии с 25 января запретят тканевые маски: разрешены только медицинские или респираторы FFP2

Об этом сообщает Delfi.

"Это требование не распространяется на детей в возрасте 7-12 лет: они могут по-прежнему использовать тканевые маски в учебных заведениях и общественном транспорте", - передает издание.

Директор Государственной канцелярии Латвии во время заседания правительства сообщило, что малоимущим людям выдадут по 50 масок, которых должно хватить на два месяца.

"Министерство здравоохранения отмечает, что эффективность медицинских масок выше, чем маски из любых других материалов - она достигает 90%. Тканевые маски недостаточно задерживают мелкие частицы, в том числе вирусы при вдохе", - говорится в сообщении.

Напомним, Швеция с 21 января отменяет правило, согласно которому от всех въезжающих в страну требовали отрицательный результат теста на коронавирус, независимо от статуса вакцинации.

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