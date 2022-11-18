В Латвии русскоязычные пытаются избежать экзамена на знание государственного языка

Об этом сообщает латвийская телевизионная программа "4. studija".

Отмечается, что с 1 сентября 2023 г. все виды на жительство, выданные гражданам РФ, будут недействительными. Для их продолжения необходимо сдать экзамен на знание государственного языка или пройти процесс натурализации, став гражданином Латвии.

Известно, что русскоязычные неграждане пытаются получить справку у врача о диагнозе, по которому выучить язык невозможно.

"Сейчас это стало очень актуально - многие приходят с бессмысленными диагнозами, точно не мешающими изучению языка, и просят освобождения от экзамена. Люди пытаются давать взятки, предлагать конверты за помощь. Самые абсурдные диагнозы, которые по мнению пациентов могут помешать изучению языка, - это простатит и высокое кровяное давление. Из того, что я выяснил, освобождение от экзамена можно получить, если у человека есть деменция или какие-то проблемы с психическим здоровьем", - прокомментировал тему врач, пожелавший не называть свое имя.

1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл детали по вопросу запрета россиянам въезда в ЕС Верховная Рада Украины призвала Европейский союз прекратить выдачу туристических виз гражданам России, отменить уже полученные визы и продолжить введение санкций.

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич считает , что страна должна остановить действие безвизового соглашения с Россией, которое действует с 2008 года. 6 сентября Еврокомиссия одобрила полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

9 сентября Латвия ограничила въезд гражданам РФ.

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