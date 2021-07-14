В Латвии решили ввести обязательную COVID-вакцинацию для врачей и учителей: работников без прививок будут увольнять

Об этом рассказывает Delfi .



Правительство Латвии утвердило поправки к Закону об управлении распространением инфекции Covid-19, постановив, что обязательная вакцинация распространяется на работников сфер здравоохранения, образования и социального ухода.



С 1 октября у работодателей будет право увольнять таких работников, которые отказались делать прививки. Окончательное решение - в срочном порядке - еще предстоит принять Сейму.



Из утвержденного законопроекта следует, что работники, оказывающие услуги здравоохранения, длительного социального ухода и социальной реабилитации, а также образования, должны иметь сертификат Covid-19.



Минюст страны подготовил законопроект, где указал то, что требование обязательной вакцинации распространяется на те сферы, в которых повышенные риски инфицирования других лиц.