В Латвии решили ввести обязательную COVID-вакцинацию для врачей и учителей: работников без прививок будут увольнять
В Латвии решили проводить обязательную вакцинацию для врачей, учителей и соцработников
Об этом рассказывает Delfi .
Правительство Латвии утвердило поправки к Закону об управлении распространением инфекции Covid-19, постановив, что обязательная вакцинация распространяется на работников сфер здравоохранения, образования и социального ухода.
С 1 октября у работодателей будет право увольнять таких работников, которые отказались делать прививки. Окончательное решение - в срочном порядке - еще предстоит принять Сейму.
Из утвержденного законопроекта следует, что работники, оказывающие услуги здравоохранения, длительного социального ухода и социальной реабилитации, а также образования, должны иметь сертификат Covid-19.
Минюст страны подготовил законопроект, где указал то, что требование обязательной вакцинации распространяется на те сферы, в которых повышенные риски инфицирования других лиц.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 31.99Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное