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В Латвии решили ввести обязательную COVID-вакцинацию для врачей и учителей: работников без прививок будут увольнять

14 июля, 2021 среда
18:13

В Латвии решили проводить обязательную вакцинацию для врачей, учителей и соцработников

Об этом рассказывает Delfi .

Правительство Латвии утвердило поправки к Закону об управлении распространением инфекции Covid-19, постановив, что обязательная вакцинация распространяется на работников сфер здравоохранения, образования и социального ухода.

С 1 октября у работодателей будет право увольнять таких работников, которые отказались делать прививки. Окончательное решение - в срочном порядке - еще предстоит принять Сейму.

Из утвержденного законопроекта следует, что работники, оказывающие услуги здравоохранения, длительного социального ухода и социальной реабилитации, а также образования, должны иметь сертификат Covid-19.

Минюст страны подготовил законопроект, где указал то, что требование обязательной вакцинации распространяется на те сферы, в которых повышенные риски инфицирования других лиц.

Латвия
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